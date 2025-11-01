السبت 01 نوفمبر 2025
عروسان يتركان حفل زفافهما بالغربية لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

عريس وعروسة يتركان
عريس وعروسة يتركان زفافهما لمتابعة افتتاح المتحف الكبير

ترك عروسان حفل زفافهما بمدينة السنطة بمحافظة الغربية  من أجل متابعة موكب الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي تم عرضه على إحدى الشاشات بساحة المدينة في مشهد يعكس حب المصريين لوطنهم واعتزازهم بحضارتهم.

محافظ الغربية يتابع افتتاح المتحف المصري الكبير وسط المواطنين بطنطا

محافظة الغربية تنتهي من تجهيز ١٢٥ شاشة في النوادي ومراكز الشباب والشوارع

وشاركهما اللحظة الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة أثناء مرورها وسط أجواء من البهجة والفخر بين الأهالي الذين تفاعلوا مع الحدث التاريخي الذي يعد أحد أكبر وأهم المشروعات الثقافية في العالم.

وأكدت رئيسة مدينة السنطة أن هذا المشهد يعبر عن وعي المصريين وارتباطهم العميق بتاريخهم العظيم مشيدة بمشاركة المواطنين من مختلف الأعمار في متابعة الافتتاح التاريخي.
 

 

محافظة الغربية تنتهي من تجهيز ١٢٥ شاشة في النوادي ومراكز الشباب والشوارع

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن الانتهاء من تجهيز وتركيب ١٢٥ شاشة عرض عملاقة على مستوى المحافظة، لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥ في حدث عالمي، يمثل صفحة جديدة من صفحات مجد الحضارة المصرية.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة متابعة الحدث التاريخي لأكبر عدد من المواطنين في جميع المحافظات.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية شاركت في إعداد خطة شاملة لتوزيع الشاشات داخل الميادين العامة والأحياء والمراكز والقرى والأندية والمدارس ومراكز الشباب بما يضمن تغطية شاملة تتيح لكل مواطن فرصة متابعة الاحتفالية في أجواء وطنية تليق بعظمة الحدث. 

