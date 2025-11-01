السبت 01 نوفمبر 2025
محافظات

القليوبية تنتهي من تركيب شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

انتهت محافظة القليوبية من تركيب الشاشات لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم الانتهاء من تركيب شاشات إلكترونية عملاقة في الميادين والمواقع الحيوية بالشوارع العامة بالمدن والأحياء، لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية.

وسوف يتم عرض فعاليات الافتتاح على شاشات نوادي ومراكز شباب المحافظة لتوفير فرصة متابعة أوسع لجميع المواطنين.

 

أكد المهندس أيمن عطية  محافظ القليوبية أن المحافظة جهزت 11 شاشة عرض كبيرة، تم توزيعها في أهم الميادين بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 19 شاشة عرض أخرى، تم تركيبها داخل الأندية العامة ومراكز الشباب، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بشكل مباشر والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

  30 شاشة لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير


 وفي إطار الحرص على المشاركة في  مظاهر الاحتفال  بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أعمال تنفيذ تنفيذ خطة متكاملة لنشر الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية التي تُعد فخرًا لكل المصريين.
 

وأوضح محافظ  القليوبية أن المحافظة بدأت في تنفيذ عدد من الاستعدادات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لإجراء أعمال النظافة والتجميل لكافة الشوارع والميادين لإظهار محافظة القليوبية في أبهى صورها خلال فعاليات الاحتفال بهذا الحدث العالمي.

وأضاف المهندس أيمن عطية أن المحافظة تعمل كذلك على تهيئة المناخ العام للاحتفال، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة وتجميل الميادين والمناطق العامة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

