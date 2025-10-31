الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن المدير الفني لريال مدريد تشابي ألونسو، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد ضد فالنسيا

وضمّت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا – فران جونزاليس – سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – ترينت – أسينسيو –  كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – هويسين.

خط الوسط: بيلينجهام – كامافينغا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – مبابي – رودريجو – جونزالو – إبراهيم دياز– ماستانتونو.

 

الصورة

ويأتي استدعاء هذه المجموعة القوية في ظل سعي ريال مدريد إلى الحفاظ على صدارته في الليجا وتأكيد تفوقه قبل التوقف الدولي، وسط ترقب لمشاركة عدد من الأسماء البارزة التي تألقت مؤخرًا وعلى رأسها جود بيلينجهام وكيليان مبابي.

وتقام مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في العاشرة مساء غدا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

الجريدة الرسمية