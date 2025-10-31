ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الليجا

أعلن المدير الفني لريال مدريد تشابي ألونسو، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد ضد فالنسيا

وضمّت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا – فران جونزاليس – سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – ترينت – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – هويسين.

خط الوسط: بيلينجهام – كامافينغا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – مبابي – رودريجو – جونزالو – إبراهيم دياز– ماستانتونو.

ويأتي استدعاء هذه المجموعة القوية في ظل سعي ريال مدريد إلى الحفاظ على صدارته في الليجا وتأكيد تفوقه قبل التوقف الدولي، وسط ترقب لمشاركة عدد من الأسماء البارزة التي تألقت مؤخرًا وعلى رأسها جود بيلينجهام وكيليان مبابي.

وتقام مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في العاشرة مساء غدا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

