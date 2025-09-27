الأحد 28 سبتمبر 2025
توم باراك: ندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار

قال المبعوث الأمريكي توم باراك ، اليوم السبت: ندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار.

وتابع المبعوث الأمريكي توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن.

وأضاف: لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران.

واستكمل: الولايات المتحدة ليست ضامنا في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل،مضيفًا المشكلة أن إسرائيل ترى اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن حزب الله يعيد بناء قدراته.

وتابع: المشكلة أن إسرائيل ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن حزب الله يعيد بناء قدراته، مضيفا:إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية.

واختتم: الرئيس ترامب أدرك أهمية التحرك لإنجاز وقف إطلاق نار بغزة بعد لقائه مع القادة العرب والمسلمين.

