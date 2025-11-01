السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال: إعادة تسليح حزب الله لها تداعيات خطيرة على أمننا

ساعر، فيتو
ساعر، فيتو

قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، مساء اليوم السبت: إن إعادة تسليح حزب الله ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل وعلى مستقبل لبنان.

 

توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع

من جانبه، قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله مساء أمس الجمعة: نثمن موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون بدعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024، في حين تتواصل الهجمات شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

 

دعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية

وبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إن بيروت تسعى لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات المتكررة للاحتلال، مشيرًا إلى أن حصر السلاح ليس مجرد شعار، بل قرار لا تراجع عنه.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون، وللمرة الأولى، إلى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري لقوات الاحتلال في الأراضي المحررة جنوبي البلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله وزير خارجية الاحتلال إسرائيل لبنان

مواد متعلقة

الأمين العام لحزب الله: نثمن موقف رئيس الجمهورية بدعوة الجيش للتصدي لاعتداءات الاحتلال

استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

3 مصابين جراء عدوان الاحتلال على لبنان

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads