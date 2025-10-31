أمين عام حزب الله: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها

قال نعيم قاسم أمين عام حزب الله، مساء اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة ليست وسيطًا نزيها بل الراعي الأساسي للعدوان علي لبنان، وهي تساعد على توسعته وتجذره في بيروت والمنطقة بأكملها.

الاعتداءات الإسرائيلية تزداد بشكل كبير

وأضاف نعيم قاسم: "كل ما جاء مبعوث أميركي إلى لبنان وكل ما صرح أحد الأمريكيين نجد أن الاعتداءات الإسرائيلية تزداد بشكل كبير.. الولايات المتحدة لم تعط لبنان شيئا، والتصريحات الأمريكية كلها دعم لإسرائيل وإدانة للبنان".

وتابع نعيم قاسم: "لن يغيّر التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود ولسنا من دعاة الاستسلام والانهزام ولن نقبل بذلك".

استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصًا استشهد وأُصيب آخر، في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كونين جنوبي البلاد، عقب استهداف طائرة مُسيرة تابعة له دراجة نارية مأهولة، بينما يدرس الاحتلال تكثيف هجماته في لبنان بذريعة التصدي لـ"حزب الله".

وتأتي هذه التطورات وسط توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024، في حين تتواصل الهجمات شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

دعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية

وبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إن بيروت تسعى لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات المتكررة للاحتلال، مشيرًا إلى أن حصر السلاح ليس مجرد شعار، بل قرار لا تراجع عنه.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون، وللمرة الأولى، إلى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري لقوات الاحتلال في الأراضي المحررة جنوبي البلاد.

