الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شهيدان في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة البياض جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، عن استشهاد مواطنين اثنين في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض الواقعة في قضاء بنت جبيل بجنوب  لبنان.


ملابسات الهجوم الإسرائيلية على جنوب لبنان


وبحسب بيان الوزارة، فإن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخًا موجهًا نحو دراجة نارية كانت تسير في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران في محيط الموقع، وأسفر ذلك عن استشهاد شخصين على الفور وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
 

تحركات طبية وأمنية لبنانية بعد القصف الإسرائيلي

فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الغارة، حيث تمت السيطرة على النيران ونقل الجثامين، فيما فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا حول المنطقة المستهدفة وبدأ تحقيقًا ميدانيًا بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
وأدانت الصحة اللبنانية القصف، مؤكدة أنه يمثل خرقًا جديدًا للسيادة اللبنانية وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.


تأتي هذه الغارة في إطار التوتر المستمر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسيرة إسرائيلية بلدة البياض جنوب لبنان لبنان الحدود اللبنانية – الإسرائيلية الجيش اللبناني

مواد متعلقة

أمين عام حزب الله: احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان قائم

إعلام عبري: مقتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

الجيش اللبناني: 4500 انتهاك للاحتلال منذ بدء اتفاق وقف الأعمال العدائية

الجيش اللبناني يجمع سلاح الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة والبداوي

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads