شهيدان في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة البياض جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، عن استشهاد مواطنين اثنين في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض الواقعة في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان.



ملابسات الهجوم الإسرائيلية على جنوب لبنان



وبحسب بيان الوزارة، فإن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخًا موجهًا نحو دراجة نارية كانت تسير في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران في محيط الموقع، وأسفر ذلك عن استشهاد شخصين على الفور وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة.



تحركات طبية وأمنية لبنانية بعد القصف الإسرائيلي

فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الغارة، حيث تمت السيطرة على النيران ونقل الجثامين، فيما فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا حول المنطقة المستهدفة وبدأ تحقيقًا ميدانيًا بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وأدانت الصحة اللبنانية القصف، مؤكدة أنه يمثل خرقًا جديدًا للسيادة اللبنانية وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.



تأتي هذه الغارة في إطار التوتر المستمر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.