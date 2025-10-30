الخميس 30 أكتوبر 2025
3 مصابين جراء عدوان الاحتلال على لبنان

لبنان، فيتو
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، سقوط 3 مصابين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شبعا الجنوبية.

احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان موجود

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد الماضي، إن احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان موجود لكنه ليس مؤكدا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: ليس لدينا قرار بأن نشن معركة لكن إذا فرضت علينا المعركة فسنقاتل.

مقتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله في الغارات منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر 2024. وذلك علي حد قولهم.

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

