استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصًا استشهد وأُصيب آخر، في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كونين جنوبي البلاد، عقب استهداف طائرة مُسيرة تابعة له دراجة نارية مأهولة، بينما يدرس الاحتلال تكثيف هجماته في لبنان بذريعة التصدي لـ"حزب الله".

وتأتي هذه التطورات وسط توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024، في حين تتواصل الهجمات شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

وبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إن بيروت تسعى لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات المتكررة للاحتلال، مشيرًا إلى أن حصر السلاح ليس مجرد شعار، بل قرار لا تراجع عنه.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون، وللمرة الأولى، إلى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري لقوات الاحتلال في الأراضي المحررة جنوبي البلاد. 

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

