‏ جوارديولا عن مشاركة مرموش مع الفراعنة: اللعب لمنتخب بلادك شرف

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مشاركة اللاعبين عمر مرموش ‏وريان آيت نوري مع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا دعمه الكامل ‏لحق اللاعبين في تمثيل بلدانهم.‏

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:‏ “هذه البطولة مخصصة للمنتخبات، وبالطبع إذا تمت دعوتهم فيجب أن يذهبوا. اللعب لمنتخب بلادك ‏شرف كبير لا يمكن لأي مدرب أن يمنعه”."

ويأتي تصريح المدير الفني الإسباني في وقتٍ تستعد فيه الأندية الأوروبية للتعامل مع غياب عدد من ‏نجومها خلال البطولة القارية، التي تُقام في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.‏

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية مشاركة عدد من أبرز لاعبي الدوري ‏الإنجليزي، ما قد يؤثر على تشكيلات الأندية الكبرى خلال فترة المنافسات.‏

الجريدة الرسمية