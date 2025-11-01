جوارديولا عن مشاركة مرموش مع الفراعنة: اللعب لمنتخب بلادك شرف
تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مشاركة اللاعبين عمر مرموش وريان آيت نوري مع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا دعمه الكامل لحق اللاعبين في تمثيل بلدانهم.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: “هذه البطولة مخصصة للمنتخبات، وبالطبع إذا تمت دعوتهم فيجب أن يذهبوا. اللعب لمنتخب بلادك شرف كبير لا يمكن لأي مدرب أن يمنعه”."
ويأتي تصريح المدير الفني الإسباني في وقتٍ تستعد فيه الأندية الأوروبية للتعامل مع غياب عدد من نجومها خلال البطولة القارية، التي تُقام في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية مشاركة عدد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، ما قد يؤثر على تشكيلات الأندية الكبرى خلال فترة المنافسات.
