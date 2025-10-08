أول رد من اتحاد الكرة على واقعة بث مباراة سيلا وكسكادا بأحد مواقع المراهنات

أكد مصدر مسئول داخل لجنة مسابقات القسم الثاني بـاتحاد الكرة المصري، أن إدارة المسابقات بالاتحاد لم تتلقَ أي شكاوى أو معلومات بشأن بث أحد مباريات دوري القسم الثاني على أحد مواقع المراهنات الشهيرة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن لجنة المسابقات ستجتمع يوم السبت المقبل، وسيتم خلال الاجتماع نظر هذه الواقعة التي تخالف تقاليد وأعراف المجتمع المصري.

مباريات القسم الثاني ب ليس لها حقوق بث

وأوضح المصدر، أن مباراة سيلا ضد كسكادا هي أحد مباريات “دوري القسم الثاني ب”، والمسئول عن تنظيمها ليس اتحاد الكرة، وإنما النادي صاحب المباراة، وهو فقط من يحق له إدخال كاميرات لتصويرها أو عدم تصويرها، مشددا على أن اتحاد الكرة سيفحص الفيديو المتداول على موقع أحد مواقع المراهنات والتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم ضد المتسبب في هذه الواقعة

وأعاد المصدر التأكيد على أن مباريات دوري القسم الثاني ب، ليست مباعة أو لها حقوق بث حصرية لأي جهة، وبالتالي فإن النادي هو فقط صاحب الحق في تصوير المباراة وبثها على أي منصة إلكترونية من عدمه، ولكن بعيدا عن منصات المراهنات بالتأكيد.

بث مباراة سيلا وكسكادا على موقع مراهنات

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد ظهور بث مباشر لمباراة بدوري القسم الثاني على أحد موقع المراهنات الشهيرة، وهو ما يعني إدراج المباراة على قائمة المراهنات بالموقع، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل حول كيفية وصول البث إلى هذه المنصة، والجهات المسئولة عن ذلك.

ونشر موقع “1XBET” بثا مباشرا لمباراة تجمع سيلا وكسكادا في مجموعة الصعيد بـ دوري القسم الثاني، وسمح للمشاهدين بمتابعتها مقابل اشتراك أو الدخول إلى المراهنات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المتابعين، خاصة أن القانون المصري ووزارة الشباب والرياضة سبق وأن أعلنت في بيان رسمي حظر كافة أنشطة المراهنات.

مباراة سيلا وكسكادا على موقع المراهنات

يذكر أن قضية المراهنات أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها تسببت في الكثير من الجرائم لشباب، كان أبرزها القبض على شبكة للمراهنات بجانب قضية قتل أستاذ لتلميذه لمساومة ذويه على مبلغ مالي لتسديد ديونه من المشاركة في المرهنات.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، قرر إلغاء فكرة إدخال فكرة الرهانات في الكرة المصرية، بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

