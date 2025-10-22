أهداف حسام حسن من المشاركة في دورة الإمارات الودية.. أبرزها حسم القائمة النهائية للفراعنة في أمم إفريقيا بالمغرب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الأيام القادمة للدخول في معسكر تدريبي مغلق خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبلين بدولة الإمارات.

ووافق منتخب مصر الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، على المشاركة في دورة الإمارات الدولية الودية، خلال معسكر الإمارات، بمشاركة 4 منتخبات تمثل مدارس كروية مختلفة وهي الرأس الأخضر "كاب فيردي" وأوزبكستان وإيران، إلى جانب منتخب مصر.

منتخب مصر الوطني، فيتو

نظام المنافسة في دورة دبي الدولية

منتخب مصر سيخوض مباراتين فقط في دورة دبي الدولية، حيث يواجه نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر في المباراة الأولى، في حين يلتقي منتخب إيران أمام الرأس الأخضر يوم 13 نوفمبر.

ويلتقي المنتخبان الفائزان في المباراتين السابقتين في المباراة النهائية لدورة دبي، لتحديد البطل والوصيف يوم 18 نوفمبر، في حين يلتقي الفريقين الخاسرين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

مواعيد مباريات دورة الإمارات الدولية، فيتو

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين)

حسم القائمة النهائية للفراعنة في أمم أفريقيا

استقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، دعوة المشاركة في دورة دبي الدولية بترحيب كبير، خاصة أنها تأتي في التوقف الدولي الأخير قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، لذا فقد وضع المدير الفني لمنتخب مصر نصب عينيه عدة أهداف يسعى لتحقيقها خلال المشاركة في الدورة، يأتي في مقدمتها حسم القائمة النهائية للفريق في بطولة أمم إفريقيا.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ويرغب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في استغلال منافسات دورة الإمارات في إشراك أكبر عدد من اللاعبين، للحكم على مستواهم بموضوعية، وحسم موقفهم من التواجد في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، والتي ستضم 23 لاعبا فقط، بينهم 3 حراس مرمى، خاصة أن هناك لاعبين على دكة بدلاء المنتخب الوطني لم يثبتوا أقدامهم حتى الآن ضمن الهيكل الأساسي أمثال خالد صبحي ومحمود صابر وأحمد عيد وعمرو الجزار وحارسي المرمى محمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي.

محمود صابر لاعب منتخب مصر، فيتو

طمأنة الجماهير على جاهزية الفراعنة للكان

يطمح الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، للظهور بمستوى جيد وتقديم عروض قوية في دورة دبي الدولية، ومحاولة التتويج بها، من أجل إرسال رسالة طمأنة لجماهير الكرة المصرية بأن الفريق جاهز للظهور بقوة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، وأن لاعبي الفراعنة عازمون على العودة من المغرب بلقب الكان الذي طال غيابه عن منصة التتويج المصرية منذ نسخة 2010 في أنجولا.

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا، فيتو

تعزيز جماعية الأداء وزيادة الانسجام

يسعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى استغلال المشاركة في دورة دبي الدولية، من أجل تحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة للفريق، مثل زيادة عنصر الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وتعزيز الأداء الجماعي، إلى جانب تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية الهجومية، لتسهيل الوصول إلى مرمى المنافسين وهز الشباك، إلى جانب العمل على تحسين مردود اللاعبين في إنهاء الهجمات واللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم.

تحقيق مكاسب مادية

أما آخر الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني لمنتخب مصر من المشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية، فيتمثل في الإستفادة من الجوائز المالية التي رصدتها اللجنة المنظمة للبطولة، من العمل على حصد اللقب، أو الوصافة على أقل تقدير من أجل تحقيق أكبر مكسب مادي، خاصة أن منتخب مصر مقبل خلال الفترة القادمة على المشاركة في بطولة كأس العالم بأمريكا، وسيحتاج لكثير من الأموال من أجل توفير إعداد برنامج قوي قبل المشاركة في المونديال.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

كانت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكبار، التي أجريت في المغرب بشهر يناير الماضي، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية تضم معه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة بملعب أدرار في مدينة أكادير.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا



22 ديسمبر 2025

مصر ضد زيمبابوي فى الجولة الأولى على الملعب الكبير في أغادير.

26 ديسمبر 2025

مصر ضد جنوب أفريقيا فى الجولة الثانية على الملعب الكبير في أغادير.

29 ديسمبر 2025

مصر ضد أنجولا فى الجولة الثالثة على الملعب الكبير في أغادير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.