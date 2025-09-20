دورة أفروآسيوية، إيران والرأس الأخضر يقتربان من مواجهة منتخب مصر وديا بالإمارات

يستعد منتخب مصر لخوض دورة أفروآسيوية ودية، على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات الذي يقام في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكشف مصدر أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني والشركة المنظمة للمعسكر، من أجل الاتفاق على المباريات الودية، حيث تم الاتفاق على خوض دورة آفروآسيوية بمشاركة منتخب أفريقي وآخر آسيوي مع الفراعنة.

وشدد المصدر على أن هناك اتفاقا مع منتخبي أوزباكستان وإيران من آسيا، والأقرب هو المنتخب الإيراني الذي ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي أفريقيا، كان هناك اتفاقا مع منتخب الكونغو الذي كان يتصدر مجموعته حتى وقت قريب، قبل أن يخطف الصدارة منتخب السنغال وهو ما أربك الحسابات خاصة أن المنتخب الكونغولي في حالة احتلال المركز الثاني سيخوض ملحق كأس العالم في شهر نوفمبر وهو ما يمنع مشاركته في الدورة الودية، لتتجه الأنظار صوب منتخبي السنغال والرأس الأخضر والأقرب هو مشاركة الأخير في الدورة الأفروآسيوية الودية مع منتخب مصر.

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر بدولة الإمارات في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبينم أحدهما أفريقي والآخر آسيوي.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

وتراجع منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر سبتمبر مركزا واحدا ليحتل المركز 35 بدلا من المركز 34.

وجاء التراجع رغم تحقيق الفراعنة الفوز على منتخب إثيوبيا والتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

تتبقى مباراتان فقط لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام جيبوتي خارج الديار في الجولة التاسعة وأمام غينيا بيساو بالقاهرة في الجولة والجولة الأخيرة من التصفيات.

ومن المقرر، أن تقام مواجهتا منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

