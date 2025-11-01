شديدة السُمية، هيئة الدواء تضيف مادة تستخدم في تصنيع الأدوية والعطور لجدول المخدرات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 244، الصادر في أول نوفمبر 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2025، بشأن إلحاق مادة تستخدم في صناعة بعض الأدوية والمواد العطرية في جدول المخدرات.

وجاء في المادة الأولى لقرار هيئة الدواء المصرية "تضاف المادة الآتية: methylphenylpropanone میثیل پروبیوفینون.. phenylpropan-1-one.. Methylpropiophenone، بروبيوفيتون Propiophenone" وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح جميع ماسبق أينما وجدت إلى القسم الثالث من الجدول رقم (۳) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتنظيم استعمالها والاتجار فيها".



وتُعد مادة 1-بروبانول (البروبانول أحادي الفينيل) تسبب أضرارًا للجلد والعينين، وتهيجًا للجهاز التنفسي، وتعتبر ضارة إذا تم ابتلاعها. تشمل الآثار الصحية الخطيرة الأخرى للتعرض المفرط التسمم الكحولي والحماض الأيضي، وقد تكون قاتلة بجرعات عالية.

مخاطر مادة methylphenyl propanol" السمية الحادة، فهي ضارة إذا تم ابتلاعها، وتسبب تهيجًا للجلد والعينين والجهاز التنفسي، وتسبب آثار عصبية: قد تسبب تأثيرًا مخدرًا أو مهدئًا عند التعرض لكميات كبيرة.

وتتسبب في التسمم إذا تم استنشاقها بجرعات عالية قد تؤدي إلى تسمم كحولي وحماض أيضي.

تُستخدم مركبات "ميثيل فينيل بروبانول" ومشتقاتها في مجالات متعددة، مثل التخليق الكيميائي كمواد وسيطة في تركيب الأدوية ومواد أخرى، وفي صناعة العطور ومستحضرات التجميل. تُعد بعض مركبات "فينيل بروبانول" ذات أهمية خاصة في إنتاج مركبات الألكاينات وفي تصنيع الراتنجات والمواد العطرية المختلفة.

تُستخدم في تركيب بعض الأدوية، مثل الفبرادينول، الأيزوبوكايين، والرادافاكسين. وتُستخدم كمكونات في مستحضرات التجميل، كما هو الحال مع "أمينوميثيل بروبانول" الذي يُستخدم في تحضير المحاليل العازلة ويدخل في بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

كما تُستخدم في تركيب العديد من المركبات العطرية الشائعة، مثل ألدهيد بخور مريم، والهليونال، والليليال.



