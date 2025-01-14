الثلاثاء 14 يناير 2025
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وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

الكحول، فيتو
الكحول، فيتو

ذكرت وكالة الأناضول أن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر تناولهم كحولا مغشوشا في تركيا.

 

تناول كحول مغشوش في تركيا

وأشارت الوكالة إلى أن 38 شخصا دخلوا إلى المستشفى، بسبب شكاوي من تناول كحول مغشوش، وتوفي منهم 11 شخصا.

ومن جهتها أفادت القنصلية الأوزبيكية أن من بين الموتى، 5 مواطنين أوزبيكيين، استهلكوا منتجا مقلدا تم شراؤه في منطقة أكساراي بـ إسطنبول.

 

انتشار حوادث التسمم بالكحول

يذكر أن حوادث التسمم بالكحول انتشرت في إسطنبول منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث توفي ما لا يقل عن 37 شخصا حتى أوائل يناير الجاري، وعلى إثر ذلك أعتقلت الشرطة التركية قرابة 37 شخصا يشتبه في تورطهم في إنتاج وبيع وتوزيع المشروبات الروحية المقلدة.

ولفتت السلطات التركية إلى أنها صادرت أكثر من 287 طنا من المشروبات الكحولية المقلدة في إطار عمليات تفتيش في أكثر من ألف متجر ومنشأة.

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