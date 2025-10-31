الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

هيئة الدواء: تعزيز الصناعة الطبية خطوة لتحقيق الأمن الصحي

توقيع اتفاقية تعاون
توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية لتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة
شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة من الشركات الأدوية، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات كل من الشركات الثلاث.

تأسيس منظومة إنتاج وتوريد متكاملة داخل مصر وخارجها

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الخبرات العربية والأجنبية في مجالات الاستثمار الصناعي والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأسيس منظومة إنتاج وتوريد متكاملة داخل مصر وخارجها، ودعم التقدم العلمي والطبي في المنطقة العربية.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الشركة القابضة للأدوية هى شريك استراتيجي ومحرك رئيسي في تنفيذ رؤية الدولة حيث تعكس الشراكة التزام الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة المستلزمات الطبية. 

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في القطاع الدوائي، ويعد توطين صناعة المستلزمات الطبية أحد أهم الركائز لتعزيز الأمن الدوائي وتؤكد عملها فى تكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

خطوة هامة في مسار توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للأسواق الأفريقية والعربية. 

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستثمار الصناعي المتقدم وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي، وبما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية والعربية في الأسواق العالمية.

كما أكد الدكتور هشام ستيت، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو إنشاء منظومة عربية موحدة للإمداد الطبي والتصنيع الدوائي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأطراف الثلاثة يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وجودة عالمية، ويعزز الأمن الصحي الإقليمي.

