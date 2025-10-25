حكاية منظمة (4)

كان إقناع الزملاء بترشيح السفير محمد العرابي لرئاسة منظمة تضامن الشعوب الافريقية والاسيوية أسهل من إقناع السفير العرابي، لأنه كان لها مرشح ترغب فيه، وهو المهندس ياسر القاضى.. ولذلك أرجات عرض هذا الترشيح على الزملاء حتى نقنع وزارة الخارجية به.. ولتحقيق ذلك طلبت أنا والصديق الدكتور أحمد يوسف لقاء بالدكتور بدر عبدالعاطى الذي تعرفت عليه بعد تعيينه سفيرا لمصر في ألمانيا..

وحدث أن دعا الوزير عدد من الشخصيات علي مائدة إفطار في شهر رمضان كان من بينها الدكتور أحمد يوسف، الذى تحدث معه وأحاطه علما أنه ليس ثمة قبولا للمهندس ياسر القاضى لدى اللجنة المصرية للتضامن، المنوط بها إختيار الرئيس الجديد للمنظمة..

وإزاء ذلك قال الوزير إختاروا من تريدون والوزارة سوف تقبل به.. وهذا الموقف سبق أن إتخذه الوزير قبل سنوات، وهو يشغل منصب المتحدث بإسم الوزارة حينما ذهب إليه بعض أعضاء اللجنة يشكون الدكتور حلمى، فقال لهم الأمر بأيديكم أنتم إذا أردتم التغيير فغيروا.



وبعدها دعوت إلى عقد إجتماع جديد لأعضاء هيئة مكتب اللجنة وسكرتاريتها للإتفاق على من يخلف الدكتور حلمى الحديدي في رئاسة المنظمة ورئاسة اللجنة.. ودعوت أيضا بإلحاح الأستاذ الكبير محمد فائق لترأس هذا الاجتماع الذي استجاب..

وفي البداية أخبرت الزملاء أن الدكتور حلمي الحديدي يصر على إستقالته، ولن تفلح محاولات أثناءه عنها، ولذلك علينا أن نختار من يخلفه.. وقلت أننا نحتاج أولا رئيسا للمنظمة يلقى قبولا داخل مصر لإنها مقر المنظمة، ولأننا نحتاج للتعاون مع الجهات الرسمية المصرية، وثانيا رئيسا يلقى قبولا خارجيا حتى نسد الطريق على من قرروا منازعتنا على رئاسة المنظمة..

وثالثا نحتاج رئيسا لديه القدرة والرغبة في تفعيل وتنشيط المنظمة وإعادة إحياءها.. وقلت إن هذه المواصفات الثلاثة تتوفر في السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق..

لأنه دبلوماسي قدير، ينتمي لمؤسسة الخارجية المصرية التي تعد واحدة من أنجح المؤسسات المصرية على المستوى العالمى.. ودعوت الزملاء للتصويت على هذا الترشيح.



وهنا قال الزميل عصام شيحا هناك مرشحين آخرين.. سألته من؟ أجاب أنا.. فقلت إذن علينا أن نقترع على إسمك وإسم السفير العرابي.. وسألت الزملاء هل تريدونه إقتراعا علنيا أم سريا؟ فقالوا جميعا نريده اقتراعا سريا.



وقد حدث وجاءت النتيجة 11 صوتا من 13 صوتا أصحابها حضروا الإجتماع لصالح السفير العرابى، وشخص إمتنع عن التصويت وحصل الزميل عصام على صوته.

وبعد ذلك فاجأنى الأستاذ محمد فائق بترشيحه لي لرئاسة اللجنة، وهو يعرف عدم رغبتى في ذلك، وسبق أن تناقشنا في ذلك من قبل، وإزاء موافقة الزملاء على ذلك، قلت إذن إسمحو لى أن أنفذ تكليفكم لبضعة أشهر..

وهنا قال الاستاذ فائق لا تحدد زمنا لتوليك مسئولية اللجنة، ويمكنك ترك موقعك عندما ترى ذلك.. وحتى الآن مازلت أرى أنني مكلف بمهمة مؤقتة لإحياء اللجنة ودعم إحياء المنظمة، وهذا ما سعيت إليه حتى الآن لأنني مقتنع بأهمية تلك المنظمة لمصر، في ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تحمل لنا وكل دول الجنوب تحديات كبيرة.

ونكمل غدا

