تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور دون مقابل مادي.

ضبط شخص يروّج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

وكانت التحريات قد أكدت تورط المتهم في ممارسة نشاط مشبوه عبر الإنترنت، حيث جرى تحديد مكانه وضبطه بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية. وعُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة وكمية من مخدري "الآيس" و"الحشيش".

وبمواجهته، أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على القيم المجتمعية.

