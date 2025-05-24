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وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

وحدات تكافؤ الفرص
وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات دينية وتوعوية

 قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية، بتنظيم 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات، تناولت (شروط الأضحية في الشريعة الإسلامية – وسائل تنظيم الأسرة –المرأة المصرية في المجتمع – أبناؤنا أمانة في أعناقنا ). 

وحدات تكافؤ الفرص تنظم 5 ندوات دينية وتوعوية بالشرقية

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم  المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام  أكدت أنه خلال الأسبوع الماضى  كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة  بعنوان " شروط الأضحية في الشريعة الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية ".

 

المدينة الآمنة بمكتبة مصر فاقوس

كذلك قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بعنوان :المرأة المصرية في المجتمع وأبنائنا أمانة في أعناقنا، وذلك بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز وإدارة الأوقاف بالمركز وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس. كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة  بعنوان " وسائل تنظيم الأسرة "، وذلك بالوحدة المحلية بشلشلمون، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح 

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 5 ندوات دينية توعوية وثقافية

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددًا على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية. 

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