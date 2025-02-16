انطلاق دورة تنمية مهارات وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

قالت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية إن الدورة التدريبية لتنمية مهارات 25 موظفا وموظفة من مسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص من الديوان العام ومراكز المدن والوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية.

الدورة ثلاثة ايام من 16 الى 18 فيراير

واشارت الى انه يجرى تنظيم الدورة على مدار ثلاثة ايام، بداية من اليوم الموافق 16 فبراير وحتى 18 فبراير2025 الجاري وذلك بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للمحافظة.

شرح اهداف واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص

واوضحت نائبة محافظ الشرقية الى انه يشمل برنامج الدورة التدريب على (شرح أهداف وإختصاصات وحدة تكافؤ الفرص - إستراتيجية تمكين المرأة - مناهضة العنف ضد المرأة – المهارات الشخصية مثل التفاوض والتواصل الفعال )

محافظ الشرقية

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تنظيم الدورات التدريبية لمسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لتعزيز مهارات التخطيط والتنظيم لدى العاملين بهذه الوحدات فضلًا عن تطوير المهارات الإبتكارية والقيادية والقدرة على إدارة الوقت

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جاء ذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث انطلقت اليوم تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية لمسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص " بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة.

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