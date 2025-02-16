الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق دورة تنمية مهارات وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

إنطلاق دورةتنمية
إنطلاق دورةتنمية مهارات وحدات تكافؤالفرص اليوم بالشرقية

قالت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية إن الدورة التدريبية لتنمية مهارات 25 موظفا وموظفة من مسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص من الديوان العام ومراكز المدن والوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية.

وحدة تكافؤ الفرص تنظم امتحان محو الأمية لـ 45 دارسا بالشرقية

الدورة ثلاثة ايام من 16 الى 18 فيراير 

واشارت الى انه يجرى تنظيم الدورة  على مدار ثلاثة ايام، بداية من اليوم الموافق 16 فبراير وحتى 18 فبراير2025 الجاري وذلك بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للمحافظة.

شرح اهداف واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص 

واوضحت نائبة محافظ الشرقية الى انه يشمل برنامج الدورة التدريب على (شرح أهداف وإختصاصات وحدة تكافؤ الفرص - إستراتيجية تمكين المرأة - مناهضة العنف ضد المرأة – المهارات الشخصية مثل التفاوض والتواصل الفعال )

محافظ الشرقية 

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تنظيم الدورات التدريبية لمسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لتعزيز مهارات التخطيط والتنظيم لدى العاملين بهذه الوحدات فضلًا عن تطوير المهارات الإبتكارية والقيادية والقدرة على إدارة الوقت 

 

وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 11 ندوة ثقافية دينية

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

جاء ذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث انطلقت اليوم تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية لمسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص " بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية الدورة التدريبية تنمية مهارات 25 موظف وموظفة اعضاء وحدات تكافؤ الفرص الديوان العام محافظة الشرقية المهنس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

وحدة تكافؤ الفرص تنظم امتحان محو الأمية لـ 45 دارسا بالشرقية

وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 11 ندوة ثقافية دينية

وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 8 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

نشاط مكثف لوحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

ads

الأكثر قراءة

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

طبيبة كفر الدوار باكية: لم أسع للتريند أو الشهرة (صور)

السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان البدء الفوري لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

المزيد

خدمات

المزيد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

المزيد

انفوجراف

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية