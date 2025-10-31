أخبار مصر اليوم: ملف المياه يتصدر قمة السيسي ونظيره الكونجولي.. نائب وزير الصحة يرصد ملاحظات بمنشآت طبية ببني سويف.. هل يمكن دفع تذاكر زيارة المتحف الكبير نقدًا؟
تجارة عين شمس تعلن تعليمات هامة للطلاب في امتحانات الميد تيرم وقائمة المحظورات
أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن عدد من التعليمات والقواعد التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات وهي كالتالي:
نائب وزير الصحة يرصد ملاحظات في منشآت طبية ببني سويف ويحدد مهلة لتلافيها
تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية في محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت والخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.
الطاقة والطيران أبرزها، تعرف على مجالات التعاون بين مصر وكولومبيا
شهد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الكولومبي مناقشات معمقة حول آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها سبل تعزيز التجارة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطيران، والثقافة، بالإضافة إلى بحث فرص تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المتاحة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة عدد من الوسائل المختلفة للحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب.
محافظ القاهرة: المتحف الكبير هدية للإنسانية
قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق إقامتهم.
ملف المياه يتصدر القمة المصرية الكونغولية بالقاهرة (صور)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الكونغولي السيدة ايليبي مانديمبويولاند، وزيرة الثقافة والفنون والتراث، والسفير كاسونغو موسينغل جان باتست، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، ماندونغو بولا كومبو، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية.
هل يمكن دفع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير نقدًا؟ السياحة تجيب
أكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن خطوات حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير ستكون رقمية بشكل كامل، ولن يوجد أي تعامل بالأموال لشراء تذاكر الدخول.
الرئاسة تعلن قائمة الملوك والرؤساء والوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف الكبير غدا
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، ومن المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.
