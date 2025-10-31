محافظ القاهرة: المتحف الكبير هدية للإنسانية

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق إقامتهم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على خروج هذا الحدث غير المسبوق بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وأضاف محافظ القاهرة أن ساعات قليلة تفصلنا عن كشف الستار عن أكبر مشروع ثقافي في العالم أجمع تقدمه مصر كهدية للإنسانية ليضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.