محافظ القاهرة: المتحف الكبير هدية للإنسانية

محافظ القاهرة، فيتو
قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للتأكد من الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير، وكذلك مسارات حركة الضيوف ومحيط فنادق إقامتهم.

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في افتتاح المتحف الكبير

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والنظافة والمظهر الحضاري في مختلف المواقع والطرق المؤدية إلى المتحف، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على خروج هذا الحدث غير المسبوق بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وأضاف محافظ القاهرة أن ساعات قليلة تفصلنا عن كشف الستار عن أكبر مشروع ثقافي في العالم أجمع تقدمه مصر كهدية للإنسانية ليضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.

تحويلات مرورية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

