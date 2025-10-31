الجمعة 31 أكتوبر 2025
الرعاية الصحية: نقل خبرات المراكز الأوروبية في التخصصات الدقيقة إلى منظومة التأمين الصحي

د. أحمد السبكي
د. أحمد السبكي

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة ميدانية إلى مستشفيات جامعة مونبلييه (CHU Montpellier) في جنوب فرنسا، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، للاطلاع على مراكز التميز والأنظمة التشغيلية داخل مستشفيات الجامعة والمصنفة بين أفضل ست مجموعة مستشفيات في فرنسا.

وضمت الزيارة ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة الدعم الفني والتقني (Expertise France) السيدة أدجوا آكا-لاكومنت، مديرة المشاريع بالوكالة، الدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية ومدير المشروع.

وأوضح الدكتور السبكي أن الزيارة شملت تفقد عدد من الأقسام المتقدمة بمستشفيات جامعة مونبلييه، أبرزها مركز علوم الأعصاب، والأورام، والطب التجديدي، والأمراض النادرة، ووحدة الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى دراسة نماذج التشغيل والبحث العلمي بهذه المراكز بهدف نقل التجارب الناجحة وتطبيقها داخل المنشآت الصحية المصرية.

المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في زيورخ بألمانيا

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن تعزيز برنامج (HUB) الذي أطلقته الهيئة تحت شعار Health Universal Bridges، موضحًا أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في زيورخ بألمانيا، بينما تمثل زيارة فرنسا خطوة جديدة في توسيع نطاق التوأمة الدولية وبناء شراكات أكاديمية مع كبرى المستشفيات الجامعية في أوروبا.

وأكد أن التعاون مع مستشفيات مونبلييه سيفتح آفاقًا واسعة لبرامج التدريب والزمالة، لافتًا إلى أنه سيتم بالفعل إطلاق أول برنامج زمالة تدريبية ضمن الاتفاق الجديد، بمشاركة ثلاثة من كوادر الهيئة في تخصص مكافحة العدوى من محافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء، لمدة عشرة أيام تدريبية متقدمة داخل المستشفيات الفرنسية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة من خلال التبادل العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن برنامج (HUB) سيشمل قريبًا تخصصات دقيقة أخرى، منها جراحة الأعصاب، الأورام، والعلاج الإشعاعي، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية المصرية في التعامل مع الأمراض المعقدة والمتقدمة.

وزير الصحة يكشف نتائج المرور الميداني على 44 مشروعًا في 18 محافظة

وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية

أكد أن  هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي وطني متكامل قائم على التعليم المستمر والابتكار والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن ما يتحقق اليوم هو نتاج دعم القيادة السياسية لاستراتيجية التحول نحو نموذج صحي ذكي ومستدام يضع المواطن المصري في قلب التنمية.

