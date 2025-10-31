الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تجارة عين شمس تعلن تعليمات هامة للطلاب في امتحانات الميد تيرم وقائمة المحظورات

جامعة عين شمس، فيتو
أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن عدد من التعليمات والقواعد التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات وهي كالتالي: 

 

تعليمات ما قبل الامتحان


•  ضرورة مراجعة جدول الامتحانات بدقة والتأكد من أماكن اللجان مسبقًا.
• الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة والمعلنة لكل مادة امتحان والحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.


• إحضار بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر أو كارنية الكلية في كل امتحان.

تعليمات أثناء الامتحان


• الالتزام بالهدوء التام داخل لجان الامتحانات.
• يُحظر التأخير عن موعد الامتحان بأكثر من ١٥ دقيقة.
• لا يُسمح بمغادرة اللجنة قبل مرور نصف وقت الامتحان.
• لا يُسمح بالعودة إلى اللجنة بعد مغادرتها نهائيًا.


• يُمنع منعًا باتًا الكتابة على ورقة الأسئلة.


• ضرورة اتباع إرشادات المراقبين والمشرفين والملاحظين بدقة مع الالتزام التام والاستجابة لجميع التعليمات والقواعد المنظمة للجان الامتحانية.


• ضرورة إغلاق الموبايل تمامًا والاحتفاظ به داخل الحقيبة الشخصية وغير مسموح نهائيًا بوضعه أمامك أو على المقعد.


• التأكد من كتابة البيانات كاملة على ورقة الإجابة بشكل واضح.

تعليمات نهاية الامتحان


• عند انتهاء وقت الامتحان ضرورة الانتظار فى مكانك بهدوء تجنبًا للتزاحم وحرصًا على مصلحتكم جميعًا حتى يتمكن المراقب من إستلام جميع أوراق الإجابة بشكل منظم.
• التأكد من استلام إثبات الشخصية من المراقب قبل مغادرة اللجنة.
• الالتزام بالهدوء التام عند مغادرة اللجنة الامتحانية حتى يتم الانصراف بشكل آمن ومنظم.

ممنوعات داخل اللجنة

•  غير مسموح بحيازة أو استخدام أى أوراق تخص مادة الامتحان أو الكتابة على اليدين أو المقاعد.
• غير مسموح بحيازة أدوات مدون عليها أى معلومات مكتوبة أو ملصقات تخص مادة الامتحان.
• غير مسموح استخدام الهواتف المحمولة، السماعات اللاسلكية، الساعات الذكية، أو أي أجهزة اتصال.
• غير مسموح بمحاولة النظر في أوراق إجابة الزملاء الآخرين، أو تبادل الإشارات، أو التحدث أثناء الامتحان.
• غير مسموح بتبادل الأدوات مع الزملاء أثناء الامتحان.
•  يُحظر بشكل قاطع التدخين.

مسموح به داخل اللجنة:
• استخدام الآلة الحاسبة غير المبرمجة فقط.
• استخدام الأدوات الكتابية الأساسية فقط.

وأوضحت الكلية أن هناك بعض لجان الامتحانات مجهزة بأنظمة كاميرات مراقبة لأغراض السلامة وضمان سير الامتحانات بنزاهة.

 

