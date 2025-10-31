الجمعة 31 أكتوبر 2025
الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في افتتاح المتحف الكبير

محمود عباس، فيتو
محمود عباس، فيتو

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى العاصمة القاهرة، للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه يوم غد السبت.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وكان في استقبال عباس في مطار القاهرة الدولي وزير قطاع الأعمال العام  المصري المهندس محمد شيمي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

الوفد المرافق لمحمود عباس

ويرافق عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

