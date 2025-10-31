الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة يرصد ملاحظات في منشآت طبية ببني سويف ويحدد مهلة لتلافيها

د.عمرو قنديل
د.عمرو قنديل

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية في محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت والخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير زار الوحدة الصحية بالرياض التابعة لإدارة ناصر الصحية، ومركز طب الأسرة بالإسكان الاجتماعي بالإدارة الصحية ببني سويف، وتابع عيادات الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعمل، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، والمبادرات، وغرفة الملفات، والأعمال الوقائية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدًا بانتظام العمل بالمبادرات وتوافر الفحوصات وأداء الفرق الطبية، مع التوصية بمتابعة الأطفال والحوامل وتفعيل إشراف الإدارة الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير عقد اجتماعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتور هاني جميعة مدير مديرية الشئون الصحية ببني سويف، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات العامة والفنية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، حيث استعرضت فرق الإدارات المركزية نتائج المرور.

تلافي سلبيات مكافحة العدوى خلال 30 يوما

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع أسفر عن توصيات شملت صرف مكافأة لمدير الأمراض المتوطنة بالمديرية، وفريقي الملاريا والبلهارسيا، وفريق الفيروسات الكبدية. كما أوصى بتلافي سلبيات مكافحة العدوى خلال 30 يومًا، مع الخصم من فريق مكافحة العدوى بالمديرية، ورئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى صدر بني سويف، ومسؤولي الترصد بإدارتي الواسطى وسمسطا لضعف الإبلاغ والترصد.

«الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات

وزير الصحة يكشف نتائج المرور الميداني على 44 مشروعًا في 18 محافظة

وأكد الدكتور عمرو قنديل على تنشيط التردد على وحدات الرعاية الأولية وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة، موجهًا الشكر للوحدات المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وموجهًا بصرف مكافأة لجميع العاملين بالوحدات الخمس المعتمدة، ولمديري الإدارات، ومديري الرعاية الأساسية، ومديري الأمومة والطفولة بتلك الإدارات.

