اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

قال مصدر في الزمالك لـ "فيتو" إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماعا طارئا خلال الساعات الماضية مع جون إدوارد المدير الرياضي لمناقشة مصير المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، قبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري المقبلة.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب هو اتخاذ قرار حاسم بشأن مصير المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالاستمرار حتى مباراة السوبر أو الإطاحة به مع دراسة أكثر من بديل.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك قراره النهائي خلال ساعات والاتجاه الأقرب هو توجيه الشكر لفيريرا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ليتصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ويتقدم لصالح فريقه أمام الزمالك.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

