نوفمبر ناري للزمالك، مباريات حاسمة في الدوري والسوبر المصري

يستعد نادي الزمالك لخوض شهر حافل بالمواجهات القوية خلال نوفمبر 2025، إذ ينتظر الفريق جدولا مزدحما بين مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس السوبر المصري، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية.

مواعيد مباريات الزمالك في نوفمبر 2025

الزمالك × طلائع الجيش
الأحد 2 نوفمبر 2025 – الساعة 5:00 مساءً
ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك × بيراميدز
الخميس 6 نوفمبر 2025 – الساعة 7:15 مساءً، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الزمالك × الأهلي أو سيراميكا كليوباترا
الأحد 9 نوفمبر 2025 – الموعد يحدد لاحقا
في نهائي كأس السوبر المصري أو مباراة تحديد المركز الثالث، وفق نتائج نصف النهائي.

الزمالك × سموحة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 – الساعة 5:00 مساء، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز، في ختام مباريات الفريق بالشهر.

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، تصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

