الزمالك يدعو لاجتماع الجمعية العمومية العادية 9 ديسمبر المقبل

حسين لبيب
دعا مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعضاء النادي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، بمقر النادي الرئيسي في شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائح النظام الأساسي للنادي.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الحضور والتوقيع في كشوف الجمعية العمومية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور عشرة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، متضمنًا  مناقشة عدد من البنود المهمة، أبرزها:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2025/2026.

استعراض تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة الجديدة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة عشرة أيام.


كما يتم النظر في إسقاط العضوية العاملة لبعض الأعضاء، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، وهم:

العضو تامر أحمد عبد الحميد محمد (عضوية رقم 29521).

العضوة هدير إبراهيم حسين (عضوية رقم 98175).

والعضوان التابعان لهما: سلوى محمود يوسف ومازن وائل.


إضافةً إلى اعتماد اللوائح الخاصة بنشاطات النادي المختلفة مثل:
الفريق الأول لكرة القدم، وقطاع الناشئين، والنشاط الرياضي، وشئون الاشتراكات والعضوية، وشئون العاملين.
والموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي بمدينة أسيوط الجديدة.


وأكدت إدارة النادي أنه لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور أو التوقيع في كشوف الجمعية العمومية، ويُشترط إبراز بطاقة العضوية والرقم القومي عند التسجيل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص نادي الزمالك على تفعيل المشاركة الفعلية لأعضائه في صنع القرار، وتعزيز مبدأ الشفافية في عرض التقارير المالية والإدارية، بما يواكب طموحات النادي الكبير وجماهيره العريضة.

