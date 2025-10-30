الخميس 30 أكتوبر 2025
رياضة

خوان بيزيرا يقود الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز

بيزيرا
بيزيرا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 
الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 5 فوز، 3 تعادل و2 هزيمة.

ترتيب البنك الأهلي في الدوري الممتاز 

فيما يحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 3 فوز، 5 تعادل وهزيمتين.

