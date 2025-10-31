الجمعة 31 أكتوبر 2025
بعد تدهور النتائج، حالة وحيدة تضمن استمرار فيريرا مع الزمالك

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك، حول مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تدهور النتائج.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات في الدوري الممتاز، حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة كانت أمام النادي الأهلي.

وطالب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بإقالة يانيك فيريرا، إلا أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي يرفض حتى الآن إقالته متمسكا بمشروعه مع الفريق الأول.

حالة وحيدة تضمن استمرار يانيك فيريرا مع الزمالك

وقال مصدر في الزمالك: إن السوبر المصري هي الفرصة الأخيرة لفيريرا مع الفريق.

وأكد أنه في حالة تغير الأداء وتحقيق فيريرا اللقب سيضمن استمراره مع القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تتقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ليتصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ويتقدم لصالح فريقه أمام الزمالك.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.

أحمد عبد الحليم: فيريرا لا يجيد الإدارة الفنية لمباريات الزمالك

إبراهيم عبد الخالق: يجب أن يدرك اللاعبون قيمة قميص نادي الزمالك

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

