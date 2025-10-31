الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي: مشاريع منظمة اليونسكو ساهمت في مواجهة آثار الحروب والكوارث العالمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

ألقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة مصر أمام الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور رئيس المؤتمر العام، ورئيسة المجلس التنفيذي، والمديرة العامة، والوزراء ورؤساء الوفود، وممثلي الدول الأعضاء.

استهل الوزير كلمته بتوجيه التهنئة السفير خوندكِر محمد طلحة المندوب الدائم لبنجلاديش، على انتخابه رئيسًا للدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، كما أعرب الوزير عن شكر حكومة مصر لحكومة أوزبكستان الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى انضمام وفد مصر إلى بيان المجموعة العربية الذي سيلقيه السيد السفير علي عبد الله الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الوزير عن شكر مصر شعبًا وقيادة وحكومة لجميع الدول التي انتخبت د.خالد العناني مرشح العرب وإفريقيا، لمنصب المدير العام لليونسكو، بعد حصوله على أغلبية غير مسبوقة؛ مما يعكس مؤهلاته المتميزة وقدرته على تعزيز دور المنظمة في مرحلة تاريخية استثنائية لتحقيق السلام والتنمية، وتدعو مصر الدول الأعضاء إلى التصديق على اختيار د.خالد العناني لمنصب المدير العام للمنظمة، ومواصلة النهج التوافقي لإقرار الميزانية والبرنامج بما يتيح له الشروع في تنفيذهما وفق ولاية جماعية ذات أساس صلب.

وأكد د.أيمن عاشور لقد حفلت فترة العامين السابقين منذ انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بكثير من الخطط والمشاريع التي عززت جهود المنظمة نحو تحقيق أهدافها، رغم تحديات عالمية جسيمة، أبرزها آثار جائحة كوفيد، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمر عشرات المدارس والجامعات، والمواقع الأثرية، ودور العبادة، واستهدف الإعلاميين، فضلا عن الأزمات الإنسانية، وظروف الطوارئ في دول عدة؛ وهو ما استدعى من اليونسكو التحرك العاجل للتخفيف من آثارها وحماية مجالات عملها.

وأكد الوزير أن التعاون بين مصر واليونسكو شهد خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية، من أبرزها دعم المجلس التنفيذي لمبادرة التكيف والصمود في مجال المياه (AWARe) وإدماجها ضمن البرنامج الحكومي الدولي للمياه (IHP)، ومشاركة مصر في إحياء برنامج FRIEND-Nile  كما اعتمد المجلس قرار "بنك المعرفة المصري"، وزارت وفود دولية مصر في مايو 2024 للاطلاع على تجربته، إلى جانب توقيع اتفاقية بين مصر واليونسكو؛ لدعم التعاون الأكاديمي في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، شملت إنشاء الأكاديمية الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود إعادة الإعمار في مناطق النزاعات بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأما في مجال الثقافة، أشار الوزير إلى أن مصر تواصل جهودها لتعزيز وصون التراث المادي وغير المادي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ اتفاقيات اليونسكو الثقافية، مع التركيز على التعاون الدولي للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية والإفريقية، وتنفيذ أولويات إفريقيا، مشيرًا إلى أنه مثل قرار الدورة 47 للجنة التراث العالمي رفع موقع التراث العالمي المصري "دير أبو مينا" من قائمة التراث المهدد بالخطر تتويجًا لجهود مصر والتعاون مع اليونسكو، كما يتطلع وفد مصر إلى اعتماد قرار إحياء اليوم العالمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه؛ تقديرًا لقيمته الحضارية، كما أبرز الوزير افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا، الأول من نوفمبر؛ باعتباره صرحًا ثقافيًا وحضاريًا فريدًا، وأكبر متحف في العالم مخصص لتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأشار الوزير إلى أن مصر سعت لتعزيز حضورها في اليونسكو وأجهزتها ولجانها، وعلى رأسها المجلس التنفيذي، إيمانًا بأهمية رسالة المنظمة الإنسانية والدور المحوري لمجلسها في ضمان تنفيذها، كما التزمت مصر أثناء عضويتها في المجلس بالسعي الجاد نحو تحقيق التوافق بين وفود الدول الأعضاء وتجنب تسييس الموضوعات المطروحة، واستمرارًا لهذا النهج، بادرت مصر للترشح لعضوية المجلس التنفيذي عن المجموعة 5-ب للفترة من 2025-2029 متطلعة إلى الحصول على دعم الدول أعضاء المنظمة لذلك الترشح، كما ترشحت مصر أيضًا لعضوية المجلس الحكومي الدولي للمياه IHP، آملة أن يحظى هذا الترشيح بتأييد الدول الأعضاء.

وأكد د. أيمن عاشور أن مصر تتطلع إلى دورة موفقة للمؤتمر العام، تنتقل فيها شعلة المنظمة من إدارة حالية إلى إدارة جديدة تضيف للإنجازات البارزة التي حققتها اليونسكو، وتتيح للجميع توحيد الإرادات لاتخاذ القرارات الصائبة التي تلبي تطلعات الشعوب نحو السلام والتنمية في العالم أجمع.

يذكر أنه يرافق الوزير في هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لليونسكو، وفد يضم كلا من د.أيمن فريد مساعد الوزير، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، ود.طارق أبو الفتوح الملحق  الثقافي بالمكتب الثقافي بباكو أذربيجان.

وتعقد هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لليونسكو للمرة الأولى في مدينة سمرقند وخارج باريس منذ نحو أربعين عامًا، بمشاركة 194 دولة لمراجعة أوضاع المنظمة وقرارات المجلس التنفيذي، ويعقد المؤتمر العام لليونسكو مرة كل عامين بمشاركة الدول الأعضاء الـ١٩٤، لمناقشة أوضاع المنظمة، ومراجعة قرارات المجلس التنفيذي التي تم اتخاذها خلال الفترة بين الدورتين، ومن المقرر أن يشارك الوزير في الجلسة الافتتاحية للجنة التعليم، وجلسة الحوار الوزاري الخاصة بوزراء التعليم، كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء التعليم العالي لعدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة منصب المدير العام لليونسكو الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التعليم العالي الحضارة المصرية القديمة المتحف المصري الكبير المدير العام لليونسكو المدارس والجامعات المتحف المصري

مواد متعلقة

إطلاق ماجستير مشترك بين كلية الحقوق وهيئة قضايا الدولة عن حوادث الطيران

وزير التعليم العالي يغادر إلى سمرقند للمشاركة في المؤتمر العام لليونسكو

طوارئ في المطارات لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير.. تجهيز شاشات عرض وحملة ترويجية على رحلات مصر للطيران.. وإلغاء الراحات في الجمارك

أيمن عاشور يبحث التعاون المشترك مع نظيره بنيجيريا ووزير تمكين الشباب بغانا

إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025

الإجراءات المتبعة حال فقدان حقيبة السفر بالمطار

وزارة الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير

تربية عين شمس تنفذ تجربة إخلاء نموذجية وبرنامجًا متكاملًا للسلامة

الأكثر قراءة

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

أكسيوس: إسرائيل تخطر حماس بإخلاء مواقعها خلف الخط الأصفر

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

المزيد
الجريدة الرسمية