وزير التعليم العالي يغادر إلى سمرقند للمشاركة في المؤتمر العام لليونسكو

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، متوجهًا إلى مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان؛ للمشاركة في فعاليات الدورة ٤٣ للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ويرافقه وفد من التعليم العالي واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وتُعد هذه الدورة استثنائية كونها تُعقد للمرة الأولى في مدينة سمرقند، والمرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر العام خارج مقر المنظمة في باريس منذ نحو أربعين عامًا.

ويُعقد المؤتمر العام لليونسكو مرة كل عامين بمشاركة الدول الأعضاء الـ١٩٤، لمناقشة أوضاع المنظمة، ومراجعة قرارات المجلس التنفيذي التي تم اتخاذها خلال الفترة بين الدورتين.

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور أيمن عاشور البيان الرسمي لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام، كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية للجنة التعليم، وجلسة الحوار الوزاري الخاصة بوزراء التعليم كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء التعليم العالي لعدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر العام كذلك اعتماد انتخاب الدكتور خالد العناني كأول مدير عام مصري وعربي لمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى مراسم تنصيبه رسميًا في هذا المنصب الدولي الرفيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.