إطلاق ماجستير مشترك بين كلية الحقوق وهيئة قضايا الدولة عن حوادث الطيران

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حفل ختام “مبادرة رواد العدالة الرقمية” وتكريم دفعتها التأسيسية.

وجاء ذلك بحضور كوكبة من القامات القانونية والشخصيات الرسمية والأكاديمية، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ليُسدَل الستار على مرحلة تدريبية مُكثفة استهدفت بناء جسر بين علوم القانون وأدوات التكنولوجيا الحديثة.

وخلال كلمة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ثمن هذا اليوم المميز والذي جسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة تحت فكر جديد وراسخ، وهو أن التقنية ليست غاية وإنما وسيلة لتحقيق أهدافنا الأسمى.

واكد أن هيئة قضايا الدولة ماضية بخطى ثابتة، وهي التي تضع التحول الرقمي في صميم استراتيجيتها، إدراكًا منها بأن هذا التحول ليس مجرد برنامج تدريبي أو ترف إداري، وإنما هو منهج عمل شامل لتطوير الأداء القضائي.

واضاف ان ما شاهدناه اليوم يعبر عن الوعي والمسؤولية العالية التي يتحلى بها الكادر القضائي في الهيئة، فهم يدركون أهمية مواكبة العصر لذا، فإن المبادرة لن تكون حدثًا عابرًا، بل ستكون نقطة انطلاق لشراكات أكثر اتساعًا على المستويين المحلي والدولي لتظل هيئة قضايا الدولة رائدة في حماية المال العام والمصالح العليا للدولة، ومواكبة لكل تطور يخدم رسالة العدالة.

وكرر الشكر لجامعة عين شمس وكلية الحقوق على استضافة هذا الحدث الهام، في دلالة رمزية تعكس العراقة وربط الأصول القانونية بمستقبلها الرقمي.

وخلال كلمته أعرب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن بالغ الامتنان والاعتزاز باستضافة الجامعة وكلية الحقوق لهذا الحفل، الذي يمثل ختام مبادرة "رواد العدالة الرقمية" التي نظمها مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي بهيئة قضايا الدولة، وكانت كلية الحقوق شريكًا أكاديميًا فيها.

وأشار إلى تزامن احتفالات جامعة عين شمس وكلية الحقوق باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها عام 1950 مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على تأسيسها عام 1876.

كما قدم خالص التهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء الهيئة بهذه المناسبة العظيمة، متمنيًا للهيئة دوام الرفعة والازدهار في خدمة العدالة والذود عن المال العام ودعم سيادة القانون.

كما أكد أن العالم المعاصر يتسم بسرعة التغير بفعل التطورات التكنولوجية، وأن البيئة القضائية ليست بمعزل عن ذلك وأوضح أن العدالة الرقمية/الإلكترونية تهدف إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، عبر إتاحة رفع الدعاوى والبت فيها وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونيًا، مما يسرّع الفصل في الدعاوى ويرشد الجهد والنفقات.

كما أشار رئيس الجامعة إلى سعي كلية الحقوق بالجامعة لتطوير مناهجها ومقرراتها لمواكبة المستجدات، وإجراء أبحاث قانونية لإيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بالنظم الحديثة ونوه بأن هيئة قضايا الدولة كان لها السبق في محاولات تطبيق نظام العدالة الرقمية.

واشاد بالتوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الرقمنة والتحول التكنولوجي في كافة المجالات، ومنها المجال القضائي، إيمانًا بأن حماية الحق مرتبطة بمواكبة العصر.

كما أعلن رئيس الجامعة عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وهيئة قضايا الدولة، لتعاون مشترك في مجالات الدراسات العليا والبحوث والتدريب، وتبادل المعارف والخبرات يهدف إلى تحقيق التكامل وتعزيز كفاءة منظومة العدالة وإعداد كوادر قانونية قادرة على مواكبة التطورات.

كما أعلن عن إطلاق ماجستير مشترك بين كلية الحقوق وهيئة قضايا الدولة في مجال التحكيم والمسؤولية عن حوادث الطيران، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية لأهمية هذا المجال للدولة المصرية.

كما تم خلال الحفل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعة عين شمس، في حدثٍ يجمع بين أعرق الهيئات القضائية في مصر وواحدة من أقدم الجامعات المصرية.

وقع البروتوكول المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وحضر التوقيع المستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق.

ويأتي هذا البروتوكول انطلاقًا من حرص الجانبين على بناء كوادر قانونية متخصصة ومتميزة في الموضوعات الحديثة والشائكة، من خلال برامج دراسية تجمع بين الطابع النظري والتحليل العلمي الدقيق والتطبيق العملي الواقعي، بما يعزز من كفاءة المتخصصين وقدرتهم على التعامل مع القضايا المعاصرة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج أكاديمية متخصصة، من بينها برنامج في قانون الطيران والمسؤولية عن حوادث النقل الجوي، إلى جانب برنامج ماجستير أكاديمي مشترك في التحكيم الاستثماري، فضلًا عن برامج تدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، من بينها برنامج في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، بما يعكس توجه الهيئة والجامعة نحو الدمج بين القانون والتكنولوجيا الحديثة.

كما يشمل البروتوكول إجراء بحوث ودراسات قانونية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاكمات صورية، إلى جانب مشاركة جامعة عين شمس كشريكٍ تعليمي في مبادرة رواد العدالة الرقمية التي أطلقتها الهيئة في سبتمبر 2025، لنشر ثقافة العدالة الرقمية وبناء القدرات القانونية المتخصصة.

كما يتضمن البروتوكول منح أعضاء هيئة قضايا الدولة وأسرهم أولوية في الالتحاق ببرامج جامعة عين شمس التعليمية والبحثية، مع الاستفادة من المزايا والخصومات الأكاديمية المقررة، تقديرًا لدور الهيئة ورسالتها في خدمة العدالة.

وتم توقيع البروتوكول بمدرجات كلية الحقوق الجديدة بقاعة الاحتفالات الكبري والمزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير طرائق التدريس وتحقيق افضل مخرجات التعلم.

وتوج الحفل بفقرة التكريم التي شهدت تسليم الشهادات للدفعة التأسيسية، حيث قام المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدوله والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير، مع الإشادة بإنجازات "رواد العدالة الرقمية" ودورهم المُنتظر في قيادة مسيرة التحول.

وجاءت هذه الفعاليات ختاما لجلسات المبادرة التي شملت الجلسة الافتتاحية وكلمة المستشار أحمد سعد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، وتلتها كلمة الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، واختتمت بكلمات من المشاركين.

وعُقدت بعد ذلك الجلسة الأولى التي حملت عنوان "التحول الرقمي في هيئة قضايا الدولة"، وتحدث فيها المستشار وليد عناني، رئيس إدارة التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، الذي استعرض جهود الهيئة وخططها في تطبيق التقنيات الرقمية لرفع كفاءة العمل القضائي.

وتلتها الجلسة الثانية المخصصة لـ"مشروعات المشاركين"، حيث قدمت المستشارة يسرا محمد كمال، عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والتقاضي بهيئة قضايا الدولة، عرضًا مفصلًا لمشروعات الدفعة التأسيسية، مسلطة الضوء على الأفكار المبتكرة والمخرجات العملية للمشاركين.

وانطلقت الجلسة الرئيسية بعنوان “العدالة الرقمية – رؤى وطنية ودولية”، التي أدارها الدكتور محمد الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب وناقشت الجلسة محاور محورية متعددة، هي التحول الرقمي في منظومة العدالة حيث قدم المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، الرؤية الوطنية لجهود رقمنة القضاء والوسائط الإلكترونية والتحكيم حيث تناول الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات بجامعة عين شمس، دور استخدام الوسائط الإلكترونية في الأعمال القضائية والتحكيم.

وعن حماية البيانات الشخصية ركزت الأستاذة سوزان العشماوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، على محور التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية.

وحول تمكين الكوادر القضائية في عصر التحول الرقمي تحدثت الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن آليات تمكين الكوادر القضائية في هذا العصر.

وعن محور الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون قدم محمد فرحات، محام وعضو شبكة اليونسكو العالمية لخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، وعضو مجموعة عمل الأمم المتحدة لحوكمة البيانات، مداخلة هامة حول موضوع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع مبدأ سيادة القانون.

واختُتمت الجلسة بمناقشة مفتوحة مع الحضور تلاها الختام الذي قدمه الدكتور محمد ربيع، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وشهد الختام تكريم المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ومنحهم الدروع تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم الفعالة في دعم مبادرات الهيئة وتعزيز التعاون المشترك.

