أيمن عاشور يبحث التعاون المشترك مع نظيره بنيجيريا ووزير تمكين الشباب بغانا

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع موروفو أولاتونجي ألوسا، وزير التعليم بدولة نيجيريا، وجورج أوباري أدو، وزير تمكين وتنمية الشباب بدولة غانا، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركة مصر في المؤتمر السنوي "Going Global" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني، بالعاصمة البريطانية لندن.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، حيث تم تسليط الضوء على التطور الكبير في التعليم الرقمي والتعليم العابر للحدود، وكذلك التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وأكد الوزير ترحيب مصر باستقبال الطلاب من دولتي غانا ونيجيريا للدراسة في الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور الدعوة للوزيرين لزيارة مصر في شهر يناير المقبل، لحضور ملتقى - حوار عميق - "Deep Dialogue" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

وثمن الوزيران الجهود التي تبذلها مصر في النهوض بالتعليم العالي، وخاصة في التعليم العابر للحدود، وأبدوا رغبتهم الشديدة في الاستفادة من التجربة المصرية، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن عاشور إمكانية مشاركة قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية معهما، لنقل المعرفة وتحقيق الاستفادة من الجهود المصرية في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا حسين، المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني بمصر، وهبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر.

