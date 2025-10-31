الإجراءات المتبعة حال فقدان حقيبة السفر بالمطار

ناشدت مصر للطيران المسافرين حالة عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو حال تناولها بشكل سيئ، اتباع الإرشادات التالية:

حقيبة السفر

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون /الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.



تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).

تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت).

التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

وفي حال عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن لركاب مصر للطيران الاطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعتهم المفقودة فقط عن طريق الرابط التالي والخاص بنظام الـ Worldtracer وذلك بإدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة.

