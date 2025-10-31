خطة التعليم العالي لتوسيع نطاق التعليم الرقمي بالجامعات

ناقشت وزارة التعليم العالي تقريرًا إستراتيجيًّا يهدف إلى توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي بالجامعات، بعنوان "توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر: فرص التعليم الرقمي العابر للحدود"

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وقيادات الوزارة، بمؤتمر تدويل التعليم الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن.

ويتوافق التقرير مع الرؤية التنموية لمصر، باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تمتلك كتلة سكانية شابة، وتواجه ضرورة ملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالٍ ذي جودة مرتفعة بوتيرة تتناسب مع الواقع الديموغرافي والطموحات الوطنية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها.

وكشف التقرير أن التعليم الرقمي العابر للحدود (Digital TNE) يمثل آلية قوية لتحقيق ثلاثة أهداف حاسمة، تتمثل في: "الشمول" من خلال زيادة الفرص التعليمية بما يتجاوز القيود الجغرافية والجداول الزمنية الصارمة، و"الاستدامة" عبر إنشاء نماذج فعالة من حيث التكلفة على مستوى الجمهورية دون المساس بالمعايير، فضلًا عن "المنفعة المتبادلة" من خلال بناء أشكال جديدة من التعاون البناء بين المؤسسات المصرية وشركائها الدوليين.

توصيات للحصول على فرص للتعليم الرقمي

وأوصى التقرير بالعمل المشترك لضمان حصول الشباب في مصر على فرص التعليم الرقمي والوصول إلى المعرفة العالمية التي يستحقونها، في إطار رؤية وطنية طموحة تسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز دور مصر الريادي في التعليم العالي الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودعا وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، قادة الجامعات وصانعي السياسات إلى دراسة التقرير بعناية واستخدامه كقاعدة أدلة لتوجيه تحديث اللوائح، ودعم الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم، وتعزيز التحول الثقافي اللازم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

