الشرقية تتزين لافتتاح المتحف المصري الكبير

 شهدت محافظة الشرقية حالة من الحراك والاستعداد المكثف تزامنًا مع الاحتفالات العالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث التاريخي الفريد الذي يبعث الفخر في نفوس المصريين، ويمثل علامة مضيئة في مسيرة الحضارة الإنسانية. 

خريطة شاشات عرض افتتاح المتحف الكبير بمراكز ومدن الشرقية

شاشات العرض العملاقة المنتشرة في الميادين ومراكز الشباب والأندية الرياضية

 ووجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من جميع التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة، وتركيب اللافتات الترويجية التي تحمل شعارات وطنية، إلى جانب تشغيل شاشات العرض العملاقة المنتشرة في الميادين ومراكز الشباب والأندية الرياضية، لنقل فعاليات البث المباشر لمراسم الافتتاح التاريخي، بما يتيح لأبناء المحافظة مشاركة الوطن لحظاته المجيدة.

<span style=
تركيب الشاشات واللافتات الترويجية بالشوارع والميادين الرئيسية،فيتو

 

تركيب اللافتات الترويجية بالشوارع والميادين الرئيسية

وفي هذا الإطار، قام أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بمتابعة أعمال تركيب اللافتات الترويجية بالشوارع والميادين الرئيسية، في مشهد يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتجسيدًا لحرص الشرقية على مشاركة أبنائها في أجواء هذا الحدث العالمي الذي يبرز عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.

 

الانتهاء من أعمال التزيين والتجميل 

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال التزيين والتجميل وإظهار المحافظة في أبهى صورها، بما يليق بمكانة مصر وبهذا الافتتاح التاريخي الذي يُعد أكبر صرح حضاري وثقافي في العالم، يجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، ويعيد إلى الإنسانية ذاكرة الحضارة المصرية الخالدة. 

