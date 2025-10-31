ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت الأول من نوفمبر 2025، المتحف المصري الكبير، إذ يشهد حفل الافتتاح مشاركة غير مسبوقة من قادة العالم، ومن المقرر أن يأتي الحفل بمستوى يفوق تنظيم موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم.

ومن أبرز القادة المشاركين:

فيليب السادس ملك إسبانيا

نيكوس خريستوذوليذس رئيس قبرص

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس بلجيكا الملك فيليب

رئيس فيتنام نجوين فو ترونج

رئيس أنجولا جواو لورينسو

رئيس لبنان جوزاف عون

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره

رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام

رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش

ملك هولندا فيليم ألكساندر

رئيس جزر القمر غزالي عثماني

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة غير مسبوقة من قادة العالم.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات أنه من المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 40 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة، فضلًا عن عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من عدة دول.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر غدا الأول من نوفمبر حيث استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضًا حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم. وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ضمن الاستعدادات الجارية للافتتاح.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بعمل وزارة السياحة والآثار، كذلك اطلع الرئيس السيسي على مستجدات خطط تطوير قطاع السياحة.

