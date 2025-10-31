الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية لتفجير خط سكة حديد

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أعلن فرع هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بإقليم كراسنودار أن ضباطه اعتقلوا مواطنا روسيا كان يخطط بتوجيه من منظمة إرهابية موالية لأوكرانيا، لتنفيذ عمل إرهابي في خط سكة حديد.

وفي وقت سابق أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إحباط عمل مجموعة تخريبية أوكرانية فى مقاطعة بريانسك، كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف منشآت فى البنية التحتية للنقل فى روسيا، مشيرا إلى مقتل 3 أشخاص واعتقال 3 أخرين جراء العملية الأمنية.

وأوضح الجهاز، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن المجموعة كانت تتكون من عناصر تابعة لجهاز العمليات الخاصة الأوكرانية، وتلقوا تدريبا بمعسكرات خاصة تحت إشراف استخبارات غربية في أوكرانيا وليتوانيا وإستونيا والنرويج.

وأكد الأمن الفيدرالى أن المخربين اعترفوا بتورطهم بتفجيرات السكك الحديدية بمقاطعة بيلجورود في سبتمبر الماضي وجسر بريانسك في العام الحالي.

وأشار إلى ضبط 6 بنادق هجومية أمريكية الصنع و16 كيلوجراما من المتفجرات، بالإضافة إلى عدد كبير من القنابل اليدوية ومحطة راديو للتواصل مع الاستخبارات الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامن الروسي خط سكة حديد إرهابية عملية ارهابية الأمن الفيدرالية الروسية هيئة الأمن الفيدرالية الروسية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوكرانية أوكرانيا روسيا

الأكثر قراءة

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ووزير الأوقاف ينعيه

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

البانيه يرتفع 20 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads