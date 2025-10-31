الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية لتفجير خط سكة حديد

أعلن فرع هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بإقليم كراسنودار أن ضباطه اعتقلوا مواطنا روسيا كان يخطط بتوجيه من منظمة إرهابية موالية لأوكرانيا، لتنفيذ عمل إرهابي في خط سكة حديد.

وفي وقت سابق أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إحباط عمل مجموعة تخريبية أوكرانية فى مقاطعة بريانسك، كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف منشآت فى البنية التحتية للنقل فى روسيا، مشيرا إلى مقتل 3 أشخاص واعتقال 3 أخرين جراء العملية الأمنية.

وأوضح الجهاز، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن المجموعة كانت تتكون من عناصر تابعة لجهاز العمليات الخاصة الأوكرانية، وتلقوا تدريبا بمعسكرات خاصة تحت إشراف استخبارات غربية في أوكرانيا وليتوانيا وإستونيا والنرويج.

وأكد الأمن الفيدرالى أن المخربين اعترفوا بتورطهم بتفجيرات السكك الحديدية بمقاطعة بيلجورود في سبتمبر الماضي وجسر بريانسك في العام الحالي.

وأشار إلى ضبط 6 بنادق هجومية أمريكية الصنع و16 كيلوجراما من المتفجرات، بالإضافة إلى عدد كبير من القنابل اليدوية ومحطة راديو للتواصل مع الاستخبارات الأوكرانية.

