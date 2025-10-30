مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، احتفالات مبهجة داخل مدارسها تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث نظّمت مديرية التربية والتعليم فعاليات متميزة بمشاركة الطلاب الذين ارتدوا الزي الفرعوني وقدموا عروضًا فنية وثقافية تحاكي عظمة الحضارة المصرية القديمة.

التعريف بعظمة التاريخ المصري العريق

وحضر الفعاليات محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الذي شارك الطلاب طابور الصباح، مؤكدًا أن تلك الأنشطة تهدف إلى غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس النشء، والتعريف بعظمة التاريخ المصري العريق.

فقرات فنية وأناشيد وطنية تناولت أمجاد الفراعنة إلى جانب عروض استعراضية،فيتو

كما شهدت الفعاليات تقديم فقرات فنية وأناشيد وطنية تناولت أمجاد الفراعنة، إلى جانب عروض استعراضية جسّدت رموز الحضارة المصرية القديمة، وسط أجواء من البهجة والفخر بين الطلاب والمعلمين.

محافظ الشرقية: شاشات عرض بمراكز وأندية الشباب لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

تشهد محافظة الشرقية استعدادات مكثفة لإذاعة فعاليات البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل، وذلك عبر شاشات عرض داخل مراكز وأندية الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

محافظ الشرقية:هذا الحدث يمثل إنجازًا تاريخيًّا يعكس عظمة الحضارة المصرية أمام العالم

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن هذا الحدث يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس عظمة الحضارة المصرية أمام العالم، ويعد نقطة تحول في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية، مشيرًا إلى حرص الدولة على إشراك المواطنين في متابعة هذا الافتتاح العالمي الذي يبرز مكانة مصر التاريخية والحضارية.

