الحبس سنة وغرامة مليون جنيه، عقوبات صارمة لوقف حرق قش الأرز بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال موسم حصاد الأرز، لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف لقش الأرز، والعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

المحافظ:تخصيص مواقع بعيدة عن الكتل السكنية والطرق الرئيسية لتجميع المخلفات الزراعية

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة، لتكثيف حملات التوعية بخطورة الحرق على الصحة العامة والبيئة، مع تخصيص مواقع بعيدة عن الكتل السكنية والطرق الرئيسية لتجميع المخلفات الزراعية، مطالبًا المزارعين بنقل القش إلى تلك المواقع وعدم حرقه تجنبًا للمساءلة القانونية.

تنفيذ خطة عاجلة للحد من ظاهرة السحابة السوداء

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية بوزارة البيئة نسقت مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لتنفيذ خطة عاجلة للحد من ظاهرة السحابة السوداء.

وأشار إلى أنه تم فتح 150 موقعًا لتجميع قش الأرز بالمحافظة مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية، وتشغيل 130 موقعًا فعليًا حتى الآن، مع تجميع 457 ألفًا و36 طنًا من القش منذ بدء موسم الحصاد.

مراكز تجميع قش الأرز بالمحافظة،فيتو

تأجير معدات زراعية

كما تم تأجير معدات زراعية (مكابس – جرارات – لَمّامات – فرّامات) مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعمًا لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية وتشجيعهم على الاستفادة الاقتصادية من القش بدلًا من حرقه.

مراكز تجميع قش الأرز بالمحافظة،فيتو

تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالابتعاد عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة) والاستفادة منها في التدوير أو كعلف حيواني أو كمصدر دخل إضافي، محذرًا من تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأشار إلى أن المادة رقم (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تحظر الحرق المكشوف لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة، بينما تنص المادة رقم (70) على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة المذكورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.