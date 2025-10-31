البنك التجاري الدولي يوضح آلية استخدام الرقم السري في البطاقات اللاتلامسية

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي (CIB) عن موعد إدخال الرقم السري وآلية استخدامه في البطاقات اللاتلامسية أثناء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي أو أثناء الشراء من نقاط البيع الإلكترونية.

وأوضح مسؤولو البنك أن إدخال الرقم السري للبطاقة مطلوب فقط عند السحب أو تنفيذ معاملات تزيد قيمتها على 300 جنيه مصري، بينما لا يُطلب إدخال الرقم السري للعمليات التي تقل عن هذا المبلغ، إذ يكتفي العميل بتمرير البطاقة أعلى جهاز الدفع الإلكتروني لإتمام المعاملة بسرعة وأمان.

ويحرص البنك التجاري الدولي على تقديم خدمات دفع إلكترونية مبتكرة، ومن بينها خدمة المدفوعات اللاتلامسية (Contactless Payments)، والمتاحة على جميع بطاقات CIB الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم استخدام الخدمة عبر خطوات بسيطة:

1. تمرير البطاقة المزودة بخاصية اللاتلامس أعلى جهاز نقاط البيع.

2. تأكيد إتمام المعاملة من خلال إشارة ضوء أخضر أو صوت تنبيهي من الجهاز.

3. عدم الحاجة لإدخال الرقم السري إذا كانت قيمة المعاملة أقل من 300 جنيه.

4. في حالة المعاملات التي تتجاوز 300 جنيه، يجب إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN).

5. يحصل العميل على إيصال بالمعاملة، ويتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل العملية لمزيد من الأمان.

ومن جانب آخر، يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، من أبرزها خدمة المحفظة الذكية من CIB، التي تتيح للعملاء:

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

سداد الفواتير (المحمول، الأرضي، الإنترنت، الكهرباء، الغاز، والمياه).

شحن رصيد الهاتف المحمول.

التبرع للجمعيات الخيرية.

إصدار بطاقة أونلاين وشحنها لإتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت بالعملة المحلية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص البنك التجاري الدولي على تعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام لجميع عملائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.