الجمعة 31 أكتوبر 2025
وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ووزير الأوقاف ينعيه

عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط عبد الصمد
 توفى صباح اليوم الجمعة عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.

وزير الأوقاف ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ومن جانبه نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الفقيد عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وشقيق الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد نقيب قراء القاهرة، وقارئ مسجد الإمام الشافعي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

