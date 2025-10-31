الجمعة 31 أكتوبر 2025
حصاد الدوري بعد 12 جولة، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف

الأهلي
الأهلي

الدوري المصري، يعد الأهلي هو الأقوى هجوما في الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشر، بعدما أحرز لاعبوه 20 هدفا، ويليه المصري البورسعيدي بـ 18 هدفا.

فيما يعد فريق فاركو أقل فرق الدوري المصري الممتاز تسجيلا للأهداف بواقع 4 أهداف فقط ويليه الاسماعيلي وطلائع الجيش بواقع 5 أهداف لكل منهما بعد مرور الجولة الـ 12 من المسابقة المحلية.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 216 هدفا خلال 117 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

ويتبقى ثلاث مباريات مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة، وبيراميدز مع إنبي بالجولة الثانية عشر.

عدد أهداف الدوري المصري

كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.
 وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا،  فيما شهدت الجولة السادسة 21 هدفا، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط، وشهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديقية، وشهدت الجولة العاشرة إحراز 19 هدفا، وشهدت الجولة الحادية عشر إحراز 23 هدفا لتتساوي مع الجولة التاسعة كأكثر الجولات غزارة تهديفية حتي الآن وأخيرا شهدت الجولة الـ 12 إحراز عدد 17 هدفا.

