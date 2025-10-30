الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بسبب سقوط مواد بناء على مطعم في دمياط

ضبط طرفي مشاجرة دمياط
ضبط طرفي مشاجرة دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلاف بينها على سقوط بعض مواد البناء على مطعم في دمياط.

 

فيديو مشاجرة دمياط

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله مالك مطعم من عدد من عمال البناء لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بدمياط.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أكتوبر الجاري تلقي قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك مطعم "مصاب بجروح وكسر بالأنف ) طرف ثان (مقاول "مصاب بسحاجات") لقيام الثانى بإسقاط بعض مواد البناء على المطعم الخاص بالأول حال قيامه بأعمال بناء بعقار تحت الإنشاء ملاصق للمطعم، تبادلا خلالها التعدى بالضرب، وإحدث الإصابات المشار إليها.

 


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو مشاجرة دمياط مشاجرة دمياط دمياط قسم شرطة دمياط الجديدة دمياط الجديدة

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع رقمنة خدمات المديريات

محافظ دمياط يبحث الخطة الاستثمارية لـ كفر البطيخ وعزبة البرج

الأكثر قراءة

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية