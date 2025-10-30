ضبط طرفي مشاجرة بسبب سقوط مواد بناء على مطعم في دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلاف بينها على سقوط بعض مواد البناء على مطعم في دمياط.

فيديو مشاجرة دمياط

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله مالك مطعم من عدد من عمال البناء لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بدمياط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أكتوبر الجاري تلقي قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك مطعم "مصاب بجروح وكسر بالأنف ) طرف ثان (مقاول "مصاب بسحاجات") لقيام الثانى بإسقاط بعض مواد البناء على المطعم الخاص بالأول حال قيامه بأعمال بناء بعقار تحت الإنشاء ملاصق للمطعم، تبادلا خلالها التعدى بالضرب، وإحدث الإصابات المشار إليها.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

