ضبط قائد دراجة نارية بالتعدى على سائق باستخدام عصا خشبية بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد دراجة نارية لقيامه بالتعدى على قائد سيارة باستخدام عصا خشبية بسبب خلاف على أولوية المرور بـ الإسكندرية.

قائد دراجة نارية يتعدى على سائق بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدى على قائد سيارة باستخدام عصا خشبية لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية تلقي بلاغا من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثًا إصابته لخلاف على أولوية المرور بدائرة القسم.



وتم تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى "عصا خشبية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

