الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في القليوبية

القبض على طرفي مشاجرة
القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال فى بنها بمحافظة القليوبية.

 

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

رصدت وزارة الداخلية  مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقليوبية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الماضى تلقى قسم شرطة أول بنها بالقليوبية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص – سيدة" مصابة بجروح متفرقة ") طرف ثان (6 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء. 


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو مشاجرة بالاسلحة البيضاء فى القليوبية مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القليوبية فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء مشاجرة بالأسلحة البيضاء محافظة القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية في شوارع القليوبية

المشدد 10 سنوات لطالب وعاطل للاتجار بالمخدرات في القليوبية

الأكثر قراءة

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية