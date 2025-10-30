الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة نصف نقل بتهمة السير برعونة في القليوبية

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة وهروبه بالسيارة عقب اصطدامه بأحد الأشخاص حال سيره بالطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.

 

القبض على قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة في القليوبية
 

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "نقل سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة السير برعونة لتأخره فى توصيل حمولة السيارة، ونفى اصطدامه بثمة أشخاص حال سيره بالطريق المشار إليه، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة فى القليوبية القليوبية السير برعونة فى القليوبية وزارة الداخلية محافظة القليوبية

