أخبار مصر اليوم: وزير العمل يقود حملات تفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. مصر للطيران تعلن مواعيد إقلاع رحلاتها.. الكهرباء توفر مولدات احتياطية لافتتاح المتحف الكبير

وزير العمل يقود حملات تفتيش مفاجئة في القاهرة الجديدة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

واصل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم، ومحطات الوقود، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "المخالفين".

وخلال الجولة، وجّه الوزير فرق التفتيش الاستمرار في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة التي تستهدف جميع المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور والمعاملة.



وأوضح "جبران" أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم.

وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.

مصر للطيران تعلن مواعيد إقلاع رحلاتها مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن إقلاع رحلاتها المغادرة من المطارات المصرية طبقًا للتوقيت الشتوي، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وذلك في ضوء عودة العمل بالتوقيت الشتوي.



وتهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.



وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال: الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

الكهرباء: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الشبكة والاستعانة بمولدات احتياطية لافتتاح المتحف الكبير



رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة درجة الاستعداد القصوى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية، وتجهيز وحدات توليد متنقلة وتوزيعها على مختلف الأماكن والمنشآت في نطاق منطقة المتحف المصري الكبير.



يأتي ذلك في إطار تفعيل خطة تأمين كهربائية شاملة لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواقع، بما في ذلك محيط المتحف والمناطق الأثرية والمطارات والمحاور الرئيسية والفرعية والفنادق والمستشفيات والمرافق الحيوية، مع الحرص على إبراز كفاءة وجاهزية قطاع الكهرباء، وقدرته على دعم الفعاليات القومية والعالمية بأعلى معايير الموثوقية والجودة والحفاظ على الهوية البصرية للشبكة الكهربائية بما يعكس عظمة الحضارة المصرية.

وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنهاء كافة الإجراءات والاختبارات، وعمل لجان التنسيق المشتركة مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية في ضوء خطة العمل التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لمراجعة الخطوط والشبكات، وأعمال الاختبارات الفنية والصيانة الوقائية لمحطات المحولات المغذية للمتحف ومراكب الشمس والممشى السياحي، إلى جانب تدعيم الكابلات الاستراتيجية ورفع موثوقية الشبكة، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية لمحطات المحولات وتأمين أبراج وخطوط النقل والمحولات، وكذلك برامج الصيانة الشاملة للمكونات والتي تمت لشبكات التوزيع المغذية للمتحف والمناطق الأثرية والمطارات والفنادق ومسارات حركة الوفود المشاركة.



وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة التأمين الكهربائي شملت المواقع الحيوية والاستراتيجية من مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والسنترالات، والمنشآت الشرطية والمستشفيات ومترو الأنفاق وغيرها، مؤكدا الدفع بما يقرب من 80 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرات اجمالية تصل إلى 30 ألف كيلووات وتم توزيعها بشكل استراتيجي للعمل كوحدات طوارئ لتغطية الأحمال الحيوية الخاصة بالاحتفالية، موضحا العمل من خلال خطة تنفيذية متكاملة وغرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع الشركات التابعة والتحكم القومي والإقليمي والمحلي، لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة الإجراءات لحظة بلحظة طوال أيام الفعاليات.



وأضاف الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" كانت حاضرة طوال الفترة الماضية خلال العروض التجريبية للفاعليات، وتم اختبار كفاءة مولدات الكهرباء، وعمل التصوير الحراري لجميع المحطات، ورفع درجة تأمين التغذية الكهربائية لها، وتوجيه التحكم القومي للقاهرة بعدم إجراء أية مناورات، أو صيانة، مع رفع أجهزة طرح الحمل لأي مصادر تغذية كهربائية للمطارات والفنادق خلال الفعاليات وتكثيف أعمال الحراسة والتأمين لكافة مسارات الخطوط الهوائية، والأبراج المغذية للمحطات الرئيسية الواقعة داخل نطاق الحدث، وكذلك عمل نقاط متقدمة لسيارات التحكم وفرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تحدث والتوجيه بتجهيز الفنيين مزودين بالمهمات والأدوات اللازمة للتدخل السريع.

رئيس الوزراء: بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور/ إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور/ هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.



وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، والسعي لتأهيل مختلف المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتلك المحافظات، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية اتاحة تغطية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ خالد عبد الغفار، ما يتم تنفيذه من إجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها أول محافظة من محافظات المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنظومة المهمة التي من شأنها أن تسهم في إحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أشار في هذا الصدد إلى الوضع الحالي لمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المقررة في هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والانشاءات، والتجهيزات لمختلف المنشآت الصحية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالقوي البشرية، وجهود التحول الرقمي في هذا الصدد.



كما تناول وزير الصحة المتطلبات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية في إطار المنظومة، والمستهدف خلال الفترة القليلة القادمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة لإتاحة الأسرة المطلوبة وفقا للمحددات السكانية للمحافظة، وذلك من خلال إقامة مستشفيات جديدة، أو تطوير القائم منها، وذلك بما يسهم في اتاحة وتوفير خدمات الرعاية الأولية لمختلف مواطني المحافظة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الجدول الزمني المقترح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وما يتضمنه من توقيتات لبدء التشغيل التجريبي لها، وكذا البدء الفعلي لتطبيق المنظومة بمختلف ارجاء المحافظة.



وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، لاستعراض تقرير حول نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشيرًا إلى مكونات النظام الصحي بالمحافظة ككل، وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة، من حيث أعداد المستشفيات والأَسِرَّة الداخلية، وأَسِرَّة الرعاية المركزة، وأَسِرَّة الاستقبال، وغرف العمليات، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضّانات الأطفال.

الوطنية للانتخابات تعلن الجزاءات المقررة لضبط السلوك الانتخابي لمرشحي مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التدابير والجزاءات المقررة بمدونة السلوك الانتخابي في حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية لأحكام المدونة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.





وذلك في إطار سعي الهيئة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وضمان التزام جميع الأطراف بالقانون.

ونصّت المادة السابعة على أن “لا يخل توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب بأحكام المسئولية الجنائية أو المدنية المقررة قانونًا”.

ووفقًا لما ورد في المادة الثامنة، فقد تم تحديد التدابير والجزاءات التي تُتخذ حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب أو القوائم الانتخابية لأحكام المدونة، على النحو التالي:

في حال المخالفة لأول مرة: يتم توقيع التنبيه أو الإنذار.



وفي حالة التكرار: تُحال المخالفة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وفيما يلي تفصيل الجزاءات حسب نوع المخالفة:



عدم الامتثال لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية، يتم توجيه تنبيه أو إنذار أولًا.



وفي حال التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.



الإساءة إلى المترشحين الآخرين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية الأخرى، يتم التنبيه أو إنذار في المرة الأولى،

وفي حال التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة العامة،

وإذا كان التكرار باستخدام وسيلة إعلامية أو غيرها، يتم منع المخالف من استخدام تلك الوسيلة لفترة محددة.

الإساءة إلى أحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو القائمين على العملية الانتخابية، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها مباشرة.



الحض على الكراهية أو نشر أخبار كاذبة أو استخدام العنف أو التلويح به أو التحريض على تعطيل العملية الانتخابية، يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

الإخلال بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

مخالفة ضوابط التمويل وقبول التبرعات وقواعد الصرف المالي في الدعاية الانتخابية، فيتم إلزام المخالف بتصحيح الوضع المالي ورد المبالغ المخالفة،

وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما يفيد ذلك خلال الأجل المحدد له،



وفي حال الامتناع يتم إحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات المتطلبة قانونًا، تنبيه كتابي أولًا،وفي حال عدم الالتزام تُحال المخالفة إلى النيابة العامة.

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات للتأثير على الناخبين، أو استخدام الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت أو التأثير على اختياراتهم، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها،

ومع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حالة وجود مساعدة بأي شكل من أي موظف أو جهة رسمية.



استغلال السلطة أو النفوذ للتأثير على الناخبين أو المترشحين أو أعضاء اللجان الانتخابية أو محاولة القيام بذلك، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

مخالفة القواعد الخاصة بالمؤتمرات أو التجمعات الانتخابية، فيتم التنبيه الكتابي أولًا، وفي حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء النشاط الانتخابي المخالف.

درجات الحرارة غدا الجمعة في المحافظات

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الجمعة، ويسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 27



العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30



المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 35





موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

بدء التوقيت الشتوي، ينتهي منتصف ليل، اليوم الخميس، التوقيت الصيفي والذي تم البدء في تطبيقه



ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، مع بداية منتصف ليل الجمعة الموافق 31 أكتوبر.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 إبريل الماضى - أخر جمعة فى شهر ابريل-، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.



وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.



التوقيت الشتوى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.



وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أمين الآثار السابق: المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات أيزو عالمية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إن أنظار العالم تتجه نحو مصر استعدادًا للحدث التاريخي المرتقب، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيكون أعظم منارة ثقافية وعلمية وأثرية وسياحية في العالم.



وأوضح وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن المتحف يضم مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، وتُعرض لأول مرة منذ اكتشافها، وتضم 5698 قطعة أثرية نادرة.

وأشار إلى أن من بين المعروضات أيضًا أول مسلة معلقة في التاريخ قائمة على قواعد هندسية مبهرة، إلى جانب تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يُعد من أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة.



وأضاف الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار أن المتحف يضم أكبر معامل ومراكز ترميم متخصصة في الشرق الأوسط، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية لترميم القطع الأثرية الدقيقة، من بينها مراكب الملك خوفو، موضحًا أن الزوار سيتمكنون من مشاهدة عملية ترميم المركب الثاني خلال جولتهم داخل المتحف.



وأشار وزيري إلى أن المتحف المصري الكبير سيضع مصر في مقدمة خريطة السياحة الثقافية العالمية، حيث يمتد عرض محتوياته من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور الفرعونية.

ولفت إلى أن زيارة المتحف ستكون رحلة طويلة عبر الزمن تستغرق ساعات، نظرًا لما يحتويه من كنوز أثرية وأقسام متنوعة، فضلًا عن تجهيز الخدمات السياحية والترفيهية لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم.



وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن المتحف المصري الكبير حصل على ثماني شهادات دولية في أنظمة الأيزو، تشمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة وإدارة المخاطر وجودة الخدمات، ليصبح أول مؤسسة أثرية في العالم تحقق هذا المستوى من الاعتماد الدولي المرموق.

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت وزارة السياحة والآثار عن شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والتي صُمّمت لتكون قطعة فنية تذكارية تعكس روح الحضارة المصرية القديمة وقيمتها الإنسانية.



يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر صرح حضاري مخصص لحضارة واحدة في العالم هي الحضارة المصرية القديمة، حيث تم اختيار التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون ليكون محور تصميم الدعوة، باعتباره أحد أبرز مقتنيات المتحف.

وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار إلى أن الدعوة جاءت بتصميم وتنفيذ مصري خالص عبر شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، تحت الإشراف الفني للمجلس الأعلى للآثار، لتشكل ليس دعوة فقط، بل هدية تذكارية تُجسد جمال مقتنيات الملك الشاب داخل المتحف وتوثّق لحظة تاريخية ستتناقلها الأجيال عبر الزمن.



وأضاف أنه كما سيظل المتحف صرحًا ثقافيًا شاهدًا على عبقرية المصري القديم، جاءت الدعوة لتكون امتدادًا لهذه القيمة، في قطعة يمكن الاحتفاظ بها وتوريثها لسنوات طويلة.



وأوضح اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، أن تصميم الدعوة مر بعدة مراحل دقيقة تعكس حساسية العمل الفني المُستمد من إرث مصر الحضاري، بدأت العملية من قسم النحت، حيث تولّى الفنانون تجسيد الزخارف والرموز والكتابات الهيروغليفية بدقة التماثل الأصلية، ثم انتقلت إلى مراحل الاستنساخ فالتذهيب فالتلوين، قبل أن يُغلّف التابوت من الداخل بقماش المخمل الفاخر، لتظهر في صورتها النهائية التي تليق بعظمة الاحتفالية ومكانة المتحف.

